Стало известно о «напряженном» разговоре Трампа с Зеленским и ЕС

Газета Washington Post сообщает, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным был более напряжённым, чем предыдущие переговоры на этой неделе.
«Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите… был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе», — пишет издание, ссылаясь на анонимный источник.
Напомним, переговоры Трампа и Путина продолжались 2 часа 45 минут. На встрече в формате 3 на 3, помимо президентов, присутствовали также глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Ранее сообщалось, что Зеленский 18 августа прилетит в Вашингтон для встречи с Трампом.
