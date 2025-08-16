Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о «напряженном» разговоре Трампа с Зеленским и ЕС

Газета Washington Post сообщает, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным был более напряжённым, чем предыдущие переговоры на этой неделе.

Газета Washington Post сообщает, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным был более напряжённым, чем предыдущие переговоры на этой неделе.

«Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите… был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе», — пишет издание, ссылаясь на анонимный источник.

Напомним, переговоры Трампа и Путина продолжались 2 часа 45 минут. На встрече в формате 3 на 3, помимо президентов, присутствовали также глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Ранее сообщалось, что Зеленский 18 августа прилетит в Вашингтон для встречи с Трампом.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше