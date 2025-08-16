Мерц: Европа не должна переоценивать себя в урегулировании на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа не должна переоценивать свою роль в урегулировании украинского конфликта. По его словам ключевую позицию в этом процессе продолжают занимать США.
«Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник. Конечно, европейцы сыграют свою роль. Но мы также не должны переоценивать себя», — подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ZDF, отметив важность единства Европы.
Однако, по его мнению, «решающую роль в конфликте на Украине, по крайней мере на данном этапе, будут играть Соединённые Штаты Америки».
Заявление прозвучало на фоне саммита России и США на Аляске. После продолжительного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп провёл серию телефонных переговоров с лидерами стран НАТО.
Позже в Брюсселе срочно собрали послов 27 стран ЕС, однако выработать общее заявление от имени Евросоюза не удалось. Вместо этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала совместное заявление с участием лидеров пяти стран ЕС и премьер-министра Великобритании.