Мерц: Европа не должна переоценивать себя в урегулировании на Украине

Решающую роль в переговорном процессе будут играть США.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа не должна переоценивать свою роль в урегулировании украинского конфликта. По его словам ключевую позицию в этом процессе продолжают занимать США.

«Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник. Конечно, европейцы сыграют свою роль. Но мы также не должны переоценивать себя», — подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ZDF, отметив важность единства Европы.

Однако, по его мнению, «решающую роль в конфликте на Украине, по крайней мере на данном этапе, будут играть Соединённые Штаты Америки».

Заявление прозвучало на фоне саммита России и США на Аляске. После продолжительного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп провёл серию телефонных переговоров с лидерами стран НАТО.

Позже в Брюсселе срочно собрали послов 27 стран ЕС, однако выработать общее заявление от имени Евросоюза не удалось. Вместо этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала совместное заявление с участием лидеров пяти стран ЕС и премьер-министра Великобритании.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше