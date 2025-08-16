«Мир на грани срыва»: Зеленский отверг план Трампа

Владимир Зеленский категорически отверг ключевое условие мирного плана, которое президент США Дональд Трамп озвучил ему после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным — передачу России полного контроля над всей территорией ДНР. Этот отказ, о котором сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, ставит весь запущенный на Аляске мирный процесс на грань полного срыва и превращает предстоящий визит Зеленского в Вашингтон в настоящую схватку.
По данным Reuters, Дональд Трамп в телефонном разговоре передал Зеленскому суть предложения Путина: Москва готова заморозить боевые действия на большинстве участков фронта, если Киев уступит весь Донбасс.
«Зеленский отклонил это требование», — сообщил источник агентства.
Это означает, что Зеленский сказал «нет» не только Путину, но и лично Дональду Трампу, который, по данным издания, оказывал на него прямое давление. После саммита Трамп публично заявил, что Зеленский «должен заключить сделку», и добавил, намекая на военную мощь: «Послушайте, Россия — очень большая держава, а они — нет».
Теперь главная интрига заключается в том, что произойдет дальше. Дональд Трамп, уверенный, что он «очень близок к сделке», столкнулся с прямым отказом со стороны Киева. Предстоящая в понедельник встреча в Овальном кабинете из рутинной сверки часов превращается в решающий раунд переговоров, где американский президент, вероятно, попытается дожать Зеленского.
Отказ Зеленского ставит Трампа перед тяжелейшим выбором: либо признать провал своей миротворческой миссии и вернуться к политике санкций, либо усилить давление на Киев, рискуя спровоцировать грандиозный раскол между США и их европейскими союзниками, которые уже назвали саммит на Аляске «счетом 1:0 в пользу Путина». Мирный план, который казался таким близким, теперь висит на волоске.
Впрочем, ранее ряд экспертов высказали мнение, что Трамп может в этом случае просто выйти из конфликта.
