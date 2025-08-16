«Мир на грани срыва»: Зеленский отверг план Трампа

Это означает, что Зеленский сказал «нет» не только Путину, но и лично Дональду Трампу, который, по данным издания, оказывал на него прямое давление. После саммита Трамп публично заявил, что Зеленский «должен заключить сделку», и добавил, намекая на военную мощь: «Послушайте, Россия — очень большая держава, а они — нет».