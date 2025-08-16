Эрдоган: переговоры на Аляске придали новый импульс для разрешения конфликта в Украине

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи был украинский кризис. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три». Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Позже оба лидера охарактеризовали итоги встречи как весьма позитивные. Трамп заявил, что саммит позволил достичь огромного прогресса и согласовать многие пункты. Путин заявил, что Россия с уважением относится к позиции американской администрации по скорейшему прекращению боевых действий и сама хотела бы разрешить кризис мирными средствами. -0-