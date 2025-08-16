Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Трамп предполагает, что РФ не против гарантий безопасности Киеву

Президент США Дональд Трамп, по данным Bloomberg, в разговоре с европейскими лидерами предположил, что российское руководство не будет против предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Соединенных штатов.

Президент США Дональд Трамп, по данным Bloomberg, в разговоре с европейскими лидерами предположил, что российское руководство не будет против предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Соединенных штатов.

Трамп, как утверждается, заявил, что гарантии, о которых он сказал, не должны быть связаны с НАТО.

Переговоры в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

Трамп по итогам саммита провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и руководителями стран НАТО, который продлился 1,5 часа. Участниками беседы также стали генсек НАТО Марк Рютте, руководитель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Зеленский посетит Вашингтон и встретится с Трампом 18 августа.

Читайте материал «Лидер страны Евросоюза рассказал, чем оказалась важна встреча Путина и Трампа».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше