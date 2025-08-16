Bloomberg: Трамп предполагает, что РФ не против гарантий безопасности Киеву

Президент США Дональд Трамп, по данным Bloomberg, в разговоре с европейскими лидерами предположил, что российское руководство не будет против предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Соединенных штатов.
Трамп, как утверждается, заявил, что гарантии, о которых он сказал, не должны быть связаны с НАТО.
Переговоры в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
Трамп по итогам саммита провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и руководителями стран НАТО, который продлился 1,5 часа. Участниками беседы также стали генсек НАТО Марк Рютте, руководитель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Зеленский посетит Вашингтон и встретится с Трампом 18 августа.
