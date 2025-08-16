Закончится ли СВО после встречи Путина и Трампа на Аляске: позиции сторон и мнение экспертов

Эксперты отмечают, что российская сторона на Аляске продемонстрировала понимание международной политики, призвав все стороны к диалогу и показав готовность к конкретным шагам. Сам саммит был похож на встречу советских и американских войск на Эльбе, за которым последовал разгром нацистского режима Германии. Основным вопросом сейчас является продолжение дипломатии в отношениях России и США, а также реакция Европы и Украины на возможность мира. Подробнее о том, каковы шансы окончания СВО после встречи Путина и Трампа на Аляске — в материале URA.RU.