Bloomberg: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но без участия НАТО

Президент США Дональд Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но без участия НАТО. Такую информацию сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что после проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп связался с европейскими лидерами. По данным издания, американский лидер сообщил им о своем принятии вклада в обеспечение гарантий безопасности для Украины, но при условии, что это не будет связано с НАТО.
Как считает Трамп, такая форма гарантий без использования Североатлантического альянса устроит Россию.
