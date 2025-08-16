Ричмонд
Bloomberg: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но без участия НАТО

По мнению Трампа, формат гарантий для Украины без участия НАТО устроит Россию.

Президент США Дональд Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но без участия НАТО. Такую информацию сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что после проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп связался с европейскими лидерами. По данным издания, американский лидер сообщил им о своем принятии вклада в обеспечение гарантий безопасности для Украины, но при условии, что это не будет связано с НАТО.

Как считает Трамп, такая форма гарантий без использования Североатлантического альянса устроит Россию.

Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз обратился к США и Евросоюзу, попросив гарантий безопасности для Украины. При этом нелегитимный глава государства заявил, что дополнительно скоординировал позиции Киева с лидерами стран ЕС.

