Путин сразу начал готовиться к новой встрече с Трампом

Подготовка к новой встрече лидеров России и США уже началась, считает американист Константин Блохин.
Президент Владимир Путин начал готовиться к новой встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Вернувшись с Аляски в Москву 16 августа, глава государства сразу же направился в Кремль, где собрал высшее руководство страны для обсуждения переговоров в Анкоридже. Как объяснил URA.RU политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, лидеры демонстративно показали теплое отношение друг к другу, теперь их ждет новый контакт, возможно, при участии Владимира Зеленского.
В Екатерининском зале Кремля Путин рассказал руководству администрации президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже. Президент сразу отметил, что визит был своевременным и весьма полезным.
Путин и Трамп обсудили первопричины конфликта на УкраинеФото: Роман Наумов © URA.RU.
«Говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса», — уточнил президент.
В основе урегулирования должно лежать именно устранение первопричин конфликта, подчеркнул Путин. По его словам, американская администрация видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. «Расскажу сейчас детально по всему ходу беседы. Если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу», — обратился Путин к собравшимся. Далее совещание проходило в закрытом режиме.
Путин собрал совещание в Кремле не только для обсуждения прошедших переговоров с Трампом, но и для подготовки к новым, считает Константин Блохин. По его мнению, руководству страны необходимо определить дальнейшие шаги в разрешении конфликта на Украине и в двусторонних отношениях с американцами.
«Сейчас идет разговор о том, что встреча в Анкоридже была успешной, но она — транзитная. Как я понимаю, уже принято решение о проведении второй встречи, возможно, с подключением Зеленского», — заявил Блохин.
Трамп хочет организовать встречу с участием ЗеленскогоФото: Official White House / Shealah Craighead.
Ранее Трамп сообщил, что 18 августа в Вашингтон приедет Зеленский. «Если все получится, мы тогда назначим встречу с президентом Путиным», — добавил Трамп.
Американист напомнил, что Путин проводил такое же совещание и перед вылетом на Аляску, «показывая значимость встречи с Трампом». Американцы тоже демонстративно устроили Путину очень теплый прием в Анкоридже, продолжил Блохин.
«Трудно даже так сразу ответить, с кем Трамп еще так близко и хорошо общается. Есть два варианта: либо отношение Трампа к Путину реально искреннее, и между ними возникла химия, либо Трамп так общался в пику Евросоюзу и Зеленскому, американскому глубинному государству. Оба варианта предполагают нормализацию российско-американских отношений», — пояснил собеседник URA.RU.
Обе стороны акцентируют внимание на этом событии исторического масштаба. Путин, собрав совещание в Кремле, тоже лишний раз подчеркнул особое отношение к диалогу с американцами, заключил Блохин.