Экс-разведчик: США переосмыслили условия урегулирования украинского конфликта

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сказал, что Соединенные штаты существенно пересмотрели условия урегулирования украинского конфликта по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».

Американские власти, по слвоам Риттера, «восприняли российское всеобъемлющее предложение». Экс-разведчик сказал, что «Украине и Европе придется смириться».

Переговоры в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

Читайте материал «Лидер страны Евросоюза рассказал, чем оказалась важна встреча Путина и Трампа».

