«План Б»: Трампу предложили шаги на грани войны с Россией

Бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис назвал в своей статье для Bloomberg саммит на Аляске «провальным» и призвал президента США Дональда Трампа перейти к «жестоким мерам» для «принуждения» России к миру. Эти меры включают в себя шаги, которые до сих пор считались немыслимыми и балансирующими на грани прямого военного столкновения НАТО с Россией.