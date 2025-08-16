Эрдоган: саммит на Аляске придал импульс для завершения конфликта Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дали новый толчок урегулированию конфликта на Украине.
«Встреча президентов США и России на Аляске придала новый импульс поиску путей завершения российско-украинского конфликта. Мы приветствуем этот саммит и выражаем надежду, что начавшийся диалог станет основой для устойчивого мира с участием Владимира Зеленского», — написал Эрдоган в социальной сети X*.
Он также подчеркнул, что Турция готова внести свой вклад в любых усилиях, направленных на установление мира.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны не должны переоценивать свою роль в урегулировании конфликта на Украине.
* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.