Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган: саммит на Аляске придал импульс для завершения конфликта Украине

Анкара готова внести любой вклад в установление мира, отметил Эрдоган.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дали новый толчок урегулированию конфликта на Украине.

«Встреча президентов США и России на Аляске придала новый импульс поиску путей завершения российско-украинского конфликта. Мы приветствуем этот саммит и выражаем надежду, что начавшийся диалог станет основой для устойчивого мира с участием Владимира Зеленского», — написал Эрдоган в социальной сети X*.

Он также подчеркнул, что Турция готова внести свой вклад в любых усилиях, направленных на установление мира.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны не должны переоценивать свою роль в урегулировании конфликта на Украине.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше