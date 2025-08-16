Азаров: Трамп хочет принудить Зеленского к решениям, обговоренным с Путиным

«Я думаю, с этой позицией Дональд Трамп согласен, и его вызов “на ковер” Зеленского 18 августа будет означать, что он доведет до него договоренности, которые достигнуты Иначе зачем ему вызывать этого Зеленского.. .То есть каких-то определенных договоренностей удалось достигнуть, связанных, в частности, с прекращением огня. Но все же я думаю, что будет оказано серьезное давление на Зеленского, чтобы он начал искать компромисс именно в том направлении, о котором договорились Трамп и Путин», — заявил Азаров в эфире канала «Репортеры».