Азаров: Трамп хочет принудить Зеленского к решениям, обговоренным с Путиным

Президент США Дональд Трамп будет добиваться от Владимира Зеленского в ходе встречи в Вашингтоне 18 августа компромисса в ключе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение озвучил экс-премьер Украины Николай Азаров.
Он отметил, что основным результатом встречи Трампа и Путина на Аляске стало то, что глава США склоняется к идее о приоритете мирного урегулирования. Путин заявлял в ходе пресс-конференции, что главным условием для долгосрочного мирного урегулирования будет устранение источника конфликта.
«Я думаю, с этой позицией Дональд Трамп согласен, и его вызов “на ковер” Зеленского 18 августа будет означать, что он доведет до него договоренности, которые достигнуты Иначе зачем ему вызывать этого Зеленского.. .То есть каких-то определенных договоренностей удалось достигнуть, связанных, в частности, с прекращением огня. Но все же я думаю, что будет оказано серьезное давление на Зеленского, чтобы он начал искать компромисс именно в том направлении, о котором договорились Трамп и Путин», — заявил Азаров в эфире канала «Репортеры».
Ранее Владимир Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в США для встречи с Дональдом Трампом. При этом издание NYT написало, что глава киевского режима будет добиваться ясности по поводу предложения главы США.