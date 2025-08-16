Ричмонд
Мерц посоветовал Зеленскому, как вести себя в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что дал «несколько советов» президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как вести себя в Белом доме, имея в виду прошлый визит украинского лидера в Вашингтон.

Источник: Reuters

Мерц высказал надежду, что беседа президента Украины с главой Белого дома Дональдом Трампом, запланированная на 18 августа, будет «очень качественной» с точки зрения протокола.

Немецкий канцлер также обратил внимания на то, как президента России Владимира Путина накануне принимали в Анкоридже. «Российская пресса ликует. Чуть меньше (торжественности. — “Ъ”) было бы неплохо», — прокомментировал политик в интервью телеканалу ARD.

Главным «приятным сюрпризом» по итогам переговоров для Фридриха Мерца стала готовность США участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины. «Америка останется на борту даже после окончания войны», — подчеркнул канцлер.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа в городе Анкоридж штата Аляска длилась более двух часов. По ее итогам президенты провели совместную пресс-конференцию.

