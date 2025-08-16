Нидерландское издание оценило итоги саммита Россия-ЕС

Нидерландское издание Trouw заявила, что Россия осталась в выигрыше по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Путин был принят американской стороной как руководитель страны, которая продолжает играть одну из ключевых ролей в политике, а не пребывает «в изоляции».
Переговоры в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
