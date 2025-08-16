Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ узнали об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

Владимир Зеленский не принял предложение Дональда Трампа, касающееся отказа от претензий на Донбасс. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Источник: Life.ru

Предложение было озвучено во время телефонного разговора между главой киевского режима, американским президентом и лидерами ряда европейских государств. Это произошло после российско-американского саммита, состоявшегося накануне на Аляске.

"Зеленский отклонил это требование (вывести украинские войска с территории Донбасса), — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше