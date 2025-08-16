СМИ узнали об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

Предложение было озвучено во время телефонного разговора между главой киевского режима, американским президентом и лидерами ряда европейских государств. Это произошло после российско-американского саммита, состоявшегося накануне на Аляске.
"Зеленский отклонил это требование (вывести украинские войска с территории Донбасса), — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня.