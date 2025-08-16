Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в Twitter, что Россия не была в «дипломатической изоляции».
Президент США Дональд Трамп решил использовать соответствующую ситуацию в интересах своей страны «и был абсолютно прав», сказал Филиппо.
Переговоры в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
