Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секретные документы саммита нашли в принтере отеля на Аляске

Громкий скандал, связанный с грубейшим нарушением протоколов безопасности, разразился после саммита на Аляске.

Громкий скандал, связанный с грубейшим нарушением протоколов безопасности, разразился после саммита на Аляске. Секретные документы с грифом Госдепартамента США, содержащие деликатные подробности встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, были обнаружены обычными постояльцами в общедоступном принтере одного из отелей Анкориджа, сообщает Национальное общественное радио США (NPR).

Восемь страниц документов были найдены утром в пятницу в бизнес-центре отеля Hotel Captain Cook. Бумаги, по всей видимости, были случайно оставлены кем-то из американской делегации.

Содержание забытых документов поражает. В них были указаны точные графики и места встреч на военной базе, личные номера телефонов американских госслужащих, а также полный список участников с обеих сторон. Среди самых пикантных деталей — информация о планируемом подарке Трампа Путину: «статуэтка американского белоголового орла». Кроме того, в бумагах содержалась фонетическая транскрипция для произношения русских имен, включая «Мистер Президент ПУ-тин».

Документы также раскрыли детали роскошного обеда, который планировался «в честь его превосходительства Владимира Путина», но был отменен в последний момент. В меню значились салат, филе-миньон, палтус «Олимпия» и крем-брюле на десерт. Была приложена даже подробная схема рассадки гостей.

Профессор права из Калифорнийского университета Джон Майклс, комментируя инцидент для NPR, назвал произошедшее «доказательством небрежности и некомпетентности администрации». «Вы просто не оставляете вещи в принтерах. Это так просто», — заявил эксперт. Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на запросы о комментариях.

Читайте материал: «План Б»: Трампу предложили шаги на грани войны с Россией".

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше