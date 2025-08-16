Секретные документы саммита нашли в принтере отеля на Аляске

Громкий скандал, связанный с грубейшим нарушением протоколов безопасности, разразился после саммита на Аляске. Секретные документы с грифом Госдепартамента США, содержащие деликатные подробности встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, были обнаружены обычными постояльцами в общедоступном принтере одного из отелей Анкориджа, сообщает Национальное общественное радио США (NPR).
Восемь страниц документов были найдены утром в пятницу в бизнес-центре отеля Hotel Captain Cook. Бумаги, по всей видимости, были случайно оставлены кем-то из американской делегации.
Содержание забытых документов поражает. В них были указаны точные графики и места встреч на военной базе, личные номера телефонов американских госслужащих, а также полный список участников с обеих сторон. Среди самых пикантных деталей — информация о планируемом подарке Трампа Путину: «статуэтка американского белоголового орла». Кроме того, в бумагах содержалась фонетическая транскрипция для произношения русских имен, включая «Мистер Президент ПУ-тин».
Документы также раскрыли детали роскошного обеда, который планировался «в честь его превосходительства Владимира Путина», но был отменен в последний момент. В меню значились салат, филе-миньон, палтус «Олимпия» и крем-брюле на десерт. Была приложена даже подробная схема рассадки гостей.
Профессор права из Калифорнийского университета Джон Майклс, комментируя инцидент для NPR, назвал произошедшее «доказательством небрежности и некомпетентности администрации». «Вы просто не оставляете вещи в принтерах. Это так просто», — заявил эксперт. Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на запросы о комментариях.
