Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучен средний срок жизни штурмовиков ВСУ под Сумами

Мобилизованные военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады ВСУ на Сумщине, пройдя лишь минимальную подготовку, отправляются на штурмы. В результате их боевой путь на фронте зачастую ограничивается десятью днями, сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах. По их словам, такая ситуация характерна не только для этой бригады, но и для других украинских частей.

Источник: Life.ru

«По данным родственницы одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами (населённый пункт Нижняя Сыроватка) и через 10 дней отправлена на боевое задание — штурм, где исчезла в полном составе», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства сообщил, что ВСУ, пытаясь остановить продвижение российских войск, параллельно формируют ударные группы. Однако, по его словам, срок службы новобранцев в механизированных и территориальных подразделениях крайне мал и продолжает сокращаться. До этого стало известно о переброске значительных сил ВСУ (более 40 бригад и полков) на Сумское и Харьковское направления, где они несут ощутимые потери.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ под Сумами. Он отметил, что в ходе операции были также подавлены вражеские беспилотники средствами РЭБ и антидронами, при этом ущерб боевым позициям ВС РФ нанесён не был.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше