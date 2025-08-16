Озвучен средний срок жизни штурмовиков ВСУ под Сумами

Мобилизованные военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады ВСУ на Сумщине, пройдя лишь минимальную подготовку, отправляются на штурмы. В результате их боевой путь на фронте зачастую ограничивается десятью днями, сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах. По их словам, такая ситуация характерна не только для этой бригады, но и для других украинских частей.