«По данным родственницы одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами (населённый пункт Нижняя Сыроватка) и через 10 дней отправлена на боевое задание — штурм, где исчезла в полном составе», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства сообщил, что ВСУ, пытаясь остановить продвижение российских войск, параллельно формируют ударные группы. Однако, по его словам, срок службы новобранцев в механизированных и территориальных подразделениях крайне мал и продолжает сокращаться. До этого стало известно о переброске значительных сил ВСУ (более 40 бригад и полков) на Сумское и Харьковское направления, где они несут ощутимые потери.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ под Сумами. Он отметил, что в ходе операции были также подавлены вражеские беспилотники средствами РЭБ и антидронами, при этом ущерб боевым позициям ВС РФ нанесён не был.