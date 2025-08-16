По информации от одного из бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады, который ранее служил в МВД Украины, в рядах ВСУ существует особая категория недовольных — бывшие сотрудники правоохранительных органов. Он привёл пример из собственной службы: несмотря на два боевых ранения, он не получил ни одной награды. В то же время, командиры, не участвовавшие в штурмах, и даже водитель командира роты, награждены орденами и медалями.