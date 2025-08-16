Ричмонд
WP: созвон Трампа с лидерами Европы был более напряженным, чем беседа ранее

Дональд Трамп после длительного разговора с Владимиром Зеленским провел беседу с союзниками по НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Разговор президента США Дональда Трампа по телефону с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске был более напряженным, чем ранее на текущей неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Звонок Трампа… был более напряженным, чем телефонная беседа… ранее на этой неделе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп после длительного разговора с Зеленским провел беседу с союзниками по НАТО.

Также ранее Владимир Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в США для встречи с Дональдом Трампом. При этом издание NYT написало, что глава киевского режима будет добиваться ясности по поводу предложения главы США.

