WP: созвон Трампа с лидерами Европы был более напряженным, чем беседа ранее

Разговор президента США Дональда Трампа по телефону с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске был более напряженным, чем ранее на текущей неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.