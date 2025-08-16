Украинский чиновник заявил, что США «ударили в спину» Киев

Британское издание Financial Times заявило, что украинский чиновник, с которым пообщались корреспонденты, охарактеризовал позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта как «удар в спину».
Издание не приводит имя и должность собеседника.
Переговоры президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
