Глава Ростеха Чемезов: У РФ есть иностранные заказы на истребители Су-57

Чемезов подчеркнул, что на сегодняшний день многие страны, включая Россию и Соединенные Штаты, занимаются созданием самолетов пятого поколения. При этом именно истребитель российского производства принимает участие в реальных боевых действиях и во многом превосходит зарубежные аналоги.