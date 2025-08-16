Ричмонд
Глава Ростеха Чемезов: У РФ есть иностранные заказы на истребители Су-57

Сергей Чемезов заявил, что российские истребители Су-57 во многом превосходят иностранные аналоги.

Источник: Комсомольская правда

У России есть заказы от иностранных партнеров на истребитель пятого поколения Су-57. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Интерес у иностранных партнеров к нашему самолету Су-57 очень большой. У нас уже есть конкретные заказчики», — сообщил он в эфире Первого канала.

Чемезов подчеркнул, что на сегодняшний день многие страны, включая Россию и Соединенные Штаты, занимаются созданием самолетов пятого поколения. При этом именно истребитель российского производства принимает участие в реальных боевых действиях и во многом превосходит зарубежные аналоги.

Ранее KP.RU сообщал, что применение новейших истребителей Су-57 в ходе боевых действий в конфликте на Украине резко осложнило положение ВСУ.