NBC: гарантии безопасности для Украины не будут включать членство в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Белый дом в рамках обсуждаемого мирного соглашения предлагает предоставить Украине гарантии безопасности, которые не будут включать в себя членство в НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

По его данным, эта позиция противоречит заявлению европейских лидеров, которые настаивают, что Украине должно быть предоставлено право добиваться членства в НАТО.

Также по информации телеканала, прямые переговоры по вопросу о гарантиях безопасности для Украины начались на прошлой неделе, в них, в частности участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Телеканал не уточняет, где, когда и в каком формате переговоры проходят.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше