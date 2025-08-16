NBC: гарантии безопасности для Украины не будут включать членство в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Белый дом в рамках обсуждаемого мирного соглашения предлагает предоставить Украине гарантии безопасности, которые не будут включать в себя членство в НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.