Мерц заявил, что Европа не должна переоценивать себя в урегулировании конфликта в Украине

«Саммит на Аляске не стал разочарованием. То, что они (президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. — Прим. БЕЛТА) вообще встретились, — это уже дипломатический прогресс по сравнению с прошлыми годами. Мир становится немного безопаснее, когда США и Россия вновь ведут переговоры на высшем уровне», — написала Вагенкнехт в соцсети X. По ее мнению, канцлер ФРГ и другие европейские лидеры должны внести свой вклад, предложив переговоры с реалистичным мирным планом, а также привлечь Зеленского к ответственности.