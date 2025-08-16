Ричмонд
Мерц заявил, что Европа не должна переоценивать себя в урегулировании конфликта в Украине

«Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник. И, конечно, европейцы сыграют свою роль. Но мы также не должны переоценивать себя», — сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа не должна переоценивать себя в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.

«Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник. И, конечно, европейцы сыграют свою роль. Но мы также не должны переоценивать себя», — сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.

По мнению политика, решающую роль в разрешении конфликта будут играть США.

Мерц также заявил, что США наряду с европейскими странами готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что «европейцы со своей стороны должны внести вклад в обеспечение безопасности Украины в долгосрочной перспективе».

В свою очередь лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт указала на то, что европейские страны должны предложить реалистичный план урегулирования кризиса.

«Саммит на Аляске не стал разочарованием. То, что они (президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. — Прим. БЕЛТА) вообще встретились, — это уже дипломатический прогресс по сравнению с прошлыми годами. Мир становится немного безопаснее, когда США и Россия вновь ведут переговоры на высшем уровне», — написала Вагенкнехт в соцсети X. По ее мнению, канцлер ФРГ и другие европейские лидеры должны внести свой вклад, предложив переговоры с реалистичным мирным планом, а также привлечь Зеленского к ответственности.

«Любой, кто говорит, что Украина должна решать этот вопрос сама, должен руководствоваться настроениями населения, которое все меньше поддерживает бескомпромиссную позицию Зеленского», — считает Вагенкнехт.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи стал украинский кризис. Оба лидера охарактеризовали итоги переговоров как весьма позитивные. Трамп заявил, что встреча позволила достичь огромного прогресса и оценил ее на 10 баллов из 10. Путин назвал переговоры конструктивными и полезными и заявил, что Россия с уважением относится к позиции американской администрации по скорейшему прекращению боевых действий в Украине и сама хотела бы разрешить кризис мирными средствами. -0-

