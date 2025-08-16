Ричмонд
Стало известно о готовности Трампа дать Киеву гарантии безопасности, но с одним условием

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами предположил, что Москва не будет против предоставления США «гарантий безопасности» Украине, но не по линии НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным агентства, американский лидер провёл переговоры с представителями Евросоюза, обсудив возможные формы поддержки Киева. Подобная схема была воспринята положительно Москвой, которая ранее неоднократно выражала опасения по поводу расширения альянса ближе к своим границам.

Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня. Однако Владимир Зеленский уже отклонил этот вариант.

