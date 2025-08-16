Стало известно о готовности Трампа дать Киеву гарантии безопасности, но с одним условием

По данным агентства, американский лидер провёл переговоры с представителями Евросоюза, обсудив возможные формы поддержки Киева. Подобная схема была воспринята положительно Москвой, которая ранее неоднократно выражала опасения по поводу расширения альянса ближе к своим границам.
Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня. Однако Владимир Зеленский уже отклонил этот вариант.