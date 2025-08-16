NBC: Переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались на прошлой неделе

Как ранее писал сайт KP.RU, после проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп связался с европейскими лидерами. По данным издания, американский лидер сообщил им о своем принятии вклада в обеспечение гарантий безопасности для Украины, но при условии, что это не будет связано с НАТО.