NBC: Трамп не обсуждал с Зеленским размещение войск США на Украине

Вопрос об американском контингенте на Украине не поднимался Трампом в разговорах с лидерами ЕС и Зеленским.

Президент США Дональд Трамп не обсуждал вопрос размещения американских войск на Украине ни с лидерами Европейского союза, ни с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Такую информацию сообщает NBC News со ссылкой на свои источники.

Стоит напомнить, что разговор Трампа с лидерами ЕС и Зеленским состоялся накануне в пятницу, 15 августа. Глава США позвонил им после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

И, как выяснили журналисты NBC News, речи о размещении военных США на украинской территории в этих разговорах не велось.

Как ранее писал сайт KP.RU, после проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп связался с европейскими лидерами. По данным издания, американский лидер сообщил им о своем принятии вклада в обеспечение гарантий безопасности для Украины, но при условии, что это не будет связано с НАТО.

