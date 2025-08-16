В отеле на Аляске обнаружили документы об организации саммита США и России

Постояльцы отеля на Аляске нашли документы об организации саммита США и России, предположительно, оставленные американскими дипломатами. Об этом сообщает радио NPR.
По его данным, встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина должна была состояться в двухстороннем формате и продлиться до 40 минут, затем лидеры стран должны были продолжить встречу на обеде в расширенном формате.
После Трамп должен был в течение получаса готовиться к пресс-конференции. Затем ожидалось, что совместная пресс-конференция президентов продлится час. После Дональд Трамп должен был попрощаться с Владимиром Путиным. Также в документах отмечается, что президент США планировал подарить российскому коллеге подарок — настольную статую символа США, белоголового орлана.