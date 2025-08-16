Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В отеле на Аляске обнаружили документы об организации саммита США и России

Встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина должна была состояться в двухстороннем формате и продлиться до 40 минут.

Источник: Аргументы и факты

Постояльцы отеля на Аляске нашли документы об организации саммита США и России, предположительно, оставленные американскими дипломатами. Об этом сообщает радио NPR.

По его данным, встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина должна была состояться в двухстороннем формате и продлиться до 40 минут, затем лидеры стран должны были продолжить встречу на обеде в расширенном формате.

После Трамп должен был в течение получаса готовиться к пресс-конференции. Затем ожидалось, что совместная пресс-конференция президентов продлится час. После Дональд Трамп должен был попрощаться с Владимиром Путиным. Также в документах отмечается, что президент США планировал подарить российскому коллеге подарок — настольную статую символа США, белоголового орлана.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше