Россия никогда не находилась в дипломатической изоляции, а диалог со страной продолжает вести большая часть мира. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Никогда не было никакой “дипломатической изоляции” России. Не надо путать ни Группу семи, ни ЕС со всем миром», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
Филиппо также отметил, что заявления в истеричных западных СМИ никак не связаны с мировым общественным мнением относительно России. При этом французский политик подчеркнул, что в настоящее время страны БРИКС, куда входит и РФ, насчитывают 3,6 млрд жителей и имеют высокий показатель ВВП, который превышает значения G7 и продолжает расти.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что усилия Запада по изоляции России, несмотря на титанические усилия, полностью провалились.