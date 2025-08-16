Филиппо также отметил, что заявления в истеричных западных СМИ никак не связаны с мировым общественным мнением относительно России. При этом французский политик подчеркнул, что в настоящее время страны БРИКС, куда входит и РФ, насчитывают 3,6 млрд жителей и имеют высокий показатель ВВП, который превышает значения G7 и продолжает расти.