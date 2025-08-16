NBC: гарантии безопасности для Украины не включают членство в НАТО

Гарантии безопасности для Украины, обсуждаемые в рамках возможного мирного соглашения, не предполагают ее вступления в НАТО, передает NBC News со ссылкой на источники.
По данным издания, переговоры по этому вопросу стартовали на прошлой неделе. В них принимают участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь США Марко Рубио и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.
Кроме того, NBC News утверждает, что президент США Дональд Трамп не проводил переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС относительно вопроса о размещении американских войск на территории Украины.
