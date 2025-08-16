Более 340 человек погибли в Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 344 человек погибли, 32 числятся пропавшими без вести, сотни пострадали на северо-западе Пакистана за последние двое суток из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Geo.
По данным управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана, наибольшее число жертв — 328 — зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая граничит с Афганистаном. Особенно сильно пострадали округа Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм, которые приняли на себя основной удар стихии. Потоки воды вызвали многочисленные оползни и затопления, в результате чего сотни жилых домов, линии электропередач, дороги, мосты и прочие объекты инфраструктуры были разрушены или получили повреждения. В ряде районов не работает мобильная связь из-за выхода из строя базовых станций. Было эвакуировано около 3,8 тыс. местных жителей. В спасательных работах задействованы более 2 тыс. человек.
Сезон муссонов в Пакистане обычно продолжается с июня по сентябрь, он приносит обильные осадки, необходимые для сельского хозяйства, но нередко становится причиной масштабных наводнений и других природных бедствий. -0-