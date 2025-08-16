Более 340 человек погибли в Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений

По данным управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана, наибольшее число жертв — 328 — зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая граничит с Афганистаном. Особенно сильно пострадали округа Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм, которые приняли на себя основной удар стихии. Потоки воды вызвали многочисленные оползни и затопления, в результате чего сотни жилых домов, линии электропередач, дороги, мосты и прочие объекты инфраструктуры были разрушены или получили повреждения. В ряде районов не работает мобильная связь из-за выхода из строя базовых станций. Было эвакуировано около 3,8 тыс. местных жителей. В спасательных работах задействованы более 2 тыс. человек.