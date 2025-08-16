Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суходольский: в Молдавии люди выходят на митинги из-за правящего режима

В субботу политический блок «Победа» организовал митинг против действий властей.

Источник: Аргументы и факты

Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии «Возрождение» Александр Суходольский сообщил РИА Новости, что жители республики выходят на акции протеста из-за «хаоса и произвола», который, по его словам, установился при правлении президента Майи Санду.

В субботу политический блок «Победа» организовал митинг против действий властей. Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» в репрессиях против несогласных. Среди претензий — возбуждение уголовных дел против оппозиционных политиков, задержания граждан в аэропорту за поездки в Россию, а также попытки запретить проведение акций протеста в течение 30 дней до и после выборов.

Кроме того, власти предложили расширить полномочия Службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией. Оппозиция утверждает, что это даст возможность отказать в регистрации кандидатам без объяснения причин.

«На площади собрались тысячи людей. Их сюда вынуждает выходить тот беспредел, то уничтожение республики Молдова, которым занимается правящий режим. Складывается впечатление, что в XXI веке мы откатились к рабовладельческому строю — у человека не остается никаких прав на собственное мнение», — заявил Суходольский, представляющий Гагаузию в парламенте республики.

По словам парламентария, протестующие также требуют пересмотра дел тех, кого считают «незаконно осужденными и арестованными».

Суходольский отметил, что в условиях давления одной из наиболее заметных фигур стала глава Гагаузии Евгения Гуцул. По его мнению, протесты напрямую связаны с предстоящими выборами 28 сентября. Политик выразил уверенность, что они приведут к смене власти в республике.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше