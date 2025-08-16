Суходольский: в Молдавии люди выходят на митинги из-за правящего режима

В субботу политический блок «Победа» организовал митинг против действий властей. Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» в репрессиях против несогласных. Среди претензий — возбуждение уголовных дел против оппозиционных политиков, задержания граждан в аэропорту за поездки в Россию, а также попытки запретить проведение акций протеста в течение 30 дней до и после выборов.