Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о более напряжённой беседе Трампа с лидерами ЕС, чем до саммита на Аляске

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и главами европейских государств, проведённые после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, оказались более напряжёнными по сравнению с его предыдущими разговорами на этой неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

«Звонок Трампа… был более напряжённым, чем телефонная беседа… ранее на этой неделе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше