Гарантии безопасности от США не подразумевают членство Украины в НАТО

Администрация президента США в рамках обсуждаемого мирного соглашения предлагает предоставить киевскому режиму гарантии безопасности, не предполагающие вступление Украины в Североатлантический альянс. Такой информацией делится телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

Источник: Life.ru

В публикации подчёркивается, что позиция Вашингтона идёт вразрез с требованиями лидеров Европы, которые настаивают, что Киев должен получить право на вступление в военно-политический блок.

Ранее поступала информация о том, что президент США Дональд Трамп в консультациях с лидерами стран Европы предложил вывести ВСУ со всей территории Донбасса, чтобы ускорить процесс мирного урегулирования конфликта. Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже публично отказался от такого варианта развития событий. В понедельник, 18 августа, он намерен узнать у Трампа, почему тот резко отказался от давления на Россию с целью прекращения огня. Зеленский потребовал от президента Соединённых Штатов ввести против РФ санкции, если Москва начнёт уклоняться от трёхсторонней встречи, на которую ранее согласился российский лидер Владимир Путин.

