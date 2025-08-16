Ранее поступала информация о том, что президент США Дональд Трамп в консультациях с лидерами стран Европы предложил вывести ВСУ со всей территории Донбасса, чтобы ускорить процесс мирного урегулирования конфликта. Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже публично отказался от такого варианта развития событий. В понедельник, 18 августа, он намерен узнать у Трампа, почему тот резко отказался от давления на Россию с целью прекращения огня. Зеленский потребовал от президента Соединённых Штатов ввести против РФ санкции, если Москва начнёт уклоняться от трёхсторонней встречи, на которую ранее согласился российский лидер Владимир Путин.