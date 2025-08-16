«Никогда не было “дипломатической изоляции” России. Не путайте страны “Большой семёрки” со всем миром. Не путайте Евросоюз со всем миром. Не путайте истеричные западные СМИ с мировым общественным мнением. В странах БРИКС сегодня живёт 3,6 миллиарда людей. Его ВВП выше, чем у “Большой семёрки”, и разница возрастает с каждым годом», — призвал Филиппо.