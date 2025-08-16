Активисты «Победы» разбили палаточный городок в Кишиневе, требуя освобождения Гуцул

Ранее суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Сама же Гуцул категорически отвергает все выдвинутые против нее обвинения и считает приговор суда политической расправой. Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что к защите Гуцул уже привлечен ряд международных адвокатов. -0-