Активисты «Победы» разбили палаточный городок в Кишиневе, требуя освобождения Гуцул

Демонстранты разместились в сквере железнодорожного вокзала, где состоялся массовый митинг, инициированный блоком.

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты оппозиционного блока «Победа» разбили палаточный городок в Кишиневе, требуя освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, демонстранты разместились в сквере железнодорожного вокзала, где состоялся массовый митинг, инициированный блоком.

«Наша акция мирная. Требуем немедленного освобождения Евгении Гуцул. Она сидит незаконно», — заявил общественный деятель Михаил Влах.

Вскоре демонстрантов заблокировала полиция, которая применила силу и изъяла палатки, в которых активисты «Победы» планировали начать бессрочную акцию протеста.

Ранее суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Сама же Гуцул категорически отвергает все выдвинутые против нее обвинения и считает приговор суда политической расправой. Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что к защите Гуцул уже привлечен ряд международных адвокатов. -0-

