NBC: гарантии безопасности для Украины не будут включать членство в НАТО

По информации NBC News, прямые переговоры по вопросу о гарантиях безопасности для Украины начались на прошлой неделе, в числе участников — вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. При этом телеканал не уточняет, где и в каком формате проходят переговоры.