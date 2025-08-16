NBC: гарантии безопасности для Украины не будут включать членство в НАТО

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США в рамках обсуждаемого мирного соглашения предлагают предоставить Украине гарантии безопасности, которые не предусматривают членства в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.
По данным источников телеканала, эта позиция противоречит заявлению европейских лидеров, которые настаивают на том, что Украина должна иметь право добиваться членства в НАТО.
По информации NBC News, прямые переговоры по вопросу о гарантиях безопасности для Украины начались на прошлой неделе, в числе участников — вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. При этом телеканал не уточняет, где и в каком формате проходят переговоры.
Кроме того, сообщается, что президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Украины не рассматривал вопрос размещения американских войск на ее территории. -0-