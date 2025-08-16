СМИ: Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной уже 22 августа

«Он (Трамп. — Прим. ред.) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске. — Прим. ред.), что хочет организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу», — указано в материале.
На понедельник запланирована встреча Трампа, Зеленского и представителей ЕС в Белом доме.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате «три на три» продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
