Axios: Трамп предложил Путину и Зеленскому встретиться 22 августа

Ранее Дональд Трамп уже высказывал инициативу провести трехсторонний саммит с участием лидеров России и Украины для обсуждения путей завершения конфликта, однако конкретные сроки и условия встречи не назывались. Предыдущая попытка организовать переговоры была намечена на 15 августа, но тогда Владимир Зеленский приглашения не получил, что вызвало обеспокоенность Киева по поводу возможных уступок без участия Украины.