Экс-посол Британии заявил о прогрессе на переговорах Путина и Трампа

«Истеричная, озлобленная реакция западных СМИ лишь подтверждает, что прогресс действительно был достигнут, хотя и не в том направлении, на которое рассчитывал западный истеблишмент», — сказал он.
При этом Форд отметил, что встреча уже сама по себе была важным «шагом вперёд».
«Теперь, после Аляски, похоже, что контуры мирного урегулирования определены, и путь к будущим встречам намечен», — констатировал экс-посол.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате «три на три» продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.