Согласно показаниям родственницы одного из военнослужащих, новобранцы были направлены в населённый пункт Нижняя Сыроватка в Сумской области, а через полторы недели отправлены на боевое задание. Однако после этого они перестали выходить на связь всем составом.
Источник агентства отмечает, что подобные случаи стали системной проблемой в ВСУ. Командование сознательно бросает плохо подготовленных мобилизованных на передовую, чтобы сдерживать наступление российских войск, одновременно сохраняя более боеспособные части для возможного контрудара. По данным собеседника, эта практика получила среди военных циничное название «закидывание мясом».
Ранее сообщалось, что солдат Нацгвардии Украины из 3-й отдельной бригады передал ВС России данные о местоположении своих сослуживцев из мести. Проверка данных показала, что обидчики находились в доме в районе населённого пункта Удачное. На следующий день к этому месту направили два беспилотника, которые поразили назначенные цели.