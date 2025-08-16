Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дамаске на оживленном шоссе прогремел взрыв

По данным источника агентства, взорвался автомобиль. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, силы безопасности оцепили территорию и начали расследование. Пока известно только о материальном ущербе, о пострадавших информации не поступало.

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел на оживленном шоссе в районе Меззе Дамаска, сообщает агентство Shafaq News.

По данным источника агентства, взорвался автомобиль. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, силы безопасности оцепили территорию и начали расследование. Пока известно только о материальном ущербе, о пострадавших информации не поступало.

Как указывает агентство, сирийское правительство пока не опубликовало заявление по поводу инцидента.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Al-Watan, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, сработавшее в одной из машин, припаркованных на обочине дороги. -0-