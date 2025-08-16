В Дамаске на оживленном шоссе прогремел взрыв

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел на оживленном шоссе в районе Меззе Дамаска, сообщает агентство Shafaq News.
По данным источника агентства, взорвался автомобиль. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, силы безопасности оцепили территорию и начали расследование. Пока известно только о материальном ущербе, о пострадавших информации не поступало.
Как указывает агентство, сирийское правительство пока не опубликовало заявление по поводу инцидента.
Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Al-Watan, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, сработавшее в одной из машин, припаркованных на обочине дороги. -0-