Сийярто: Венгрия надеется, что Европа не сорвёт урегулирование на Украине

Венгерский политик напомнил о том, что европейцы помешали мирному процессу в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

Будапешт надеется на то, что саммит России и США, прошедший на Аляске, станет шагом к установлению мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с первым заместителем государственного секретаря Соединённых Штатов Кристофером Ландау.

В то же время Сийярто выразил обеспокоенность, что западноевропейские лидеры вновь могут сорвать достигнутые договорённости, как это произошло в 2022 году во время переговоров в Стамбуле.

«Было бы хорошо, если бы на этот раз процесс, начатый на Аляске, не был прерван!», — написал Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook*.

Он подчеркнул, что Венгрия уже более трёх с половиной лет живёт в условиях, связанных с конфликтом на Украине, и сталкивается с его последствиями, такими как рост цен на энергоносители, инфляцией, угрозами безопасности и давлением со стороны Брюсселя, который пытается втянуть Будапешт в конфликт.

«Мы выступаем за прекращение огня и мирные переговоры уже в течение трёх с половиной лет, потому что знаем, что решение может быть найдено только за столом переговоров, а не на поле боя», — подчеркнул глава венгерского МИД.

Сийярто подтвердил, что Венгрия поддерживает миротворческие усилия американского лидера Дональда Трампа и приветствует тот факт, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась 15 августа на Аляске, несмотря на противодействие противников мирного урегулирования конфликта на Украине. Министр добавил, что сказал обо всем этом в ходе переговоров с Ландау.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит на Аляске дали новый толчок для урегулирования конфликта на Украине.

* Запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

