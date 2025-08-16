В США проговорились о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленский не поднимал вопрос о возможном размещении на Украине военного контингента США. В ходе консультаций с лидерами государств Европы республиканец призвал к выводу сил ВСУ со всей территории Донбасса для ускорения достижения мира. Зеленский уже заявил, что выступает против такого варианта. Ожидается, что в понедельник он посетит столицу США, где обсудит с Трампом процесс мирного урегулирования конфликта. Также на встречу приглашены лидеры стран Европы.