Axios назвал дату встречи Путина, Трампа и Зеленского

Вашингтон намерен провести встречу лидеров России, США и Украину уже 22 августа, пишет портал Axios со ссылкой на два источника.
«Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит “быстро” уже 22 августа», — пишет издание.
Официальных подтверждений этой информации нет.
Ранее президент РФ Владимир Путин после саммита с Трампом на Аляске пригласил его в Москву.
Читайте также: «Стало известно о “напряженном” разговоре Трампа с Зеленским и ЕС».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше