Axios назвал дату встречи Путина, Трампа и Зеленского

Вашингтон намерен провести встречу лидеров России, США и Украину уже 22 августа, пишет портал Axios со ссылкой на два источника.

«Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит “быстро” уже 22 августа», — пишет издание.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин после саммита с Трампом на Аляске пригласил его в Москву.

Читайте также: «Стало известно о “напряженном” разговоре Трампа с Зеленским и ЕС».

