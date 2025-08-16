Axios: Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС и Киеву, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского уже 22 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.
«Перешагнуть из вчера в завтра». Каковы итоги саммита Путина и Трампа на Аляске?
«Он (Трамп. — Прим. БЕЛТА) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске. — Прим. БЕЛТА), что хочет организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу (22 августа)», — сообщает портал со ссылкой на источники. -0-