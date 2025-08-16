Ричмонд
Мерц: США готовы участвовать в гарантиях безопасности Украины

Мерц выразил мнение, что трехсторонняя встреча РФ, США и Украины должна состояться как можно скорее.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США вместе с европейскими странами готовы принимать участие в гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американский президент Дональд Трамп подробно проинформировал лидеров ЕС о содержании переговоров на Аляске 15 августа.

Как отметил Мерц в интервью телеканалу ZDF, разговор российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа был значительно шире, чем показали на пресс-конференции.

«Американская сторона готова участвовать в обеспечении безопасности Украины, не оставляя эту задачу исключительно на Европу. Однако европейские страны также должны внести долгосрочный вклад в этот процесс», — сказал канцлер Германии.

Он также выразил мнение, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна состояться как можно скорее.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что встреча президентов России и США на Аляске без участия лидеров ЕС продемонстрировала политическую изоляцию Германии.

