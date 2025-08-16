Мерц: США готовы участвовать в гарантиях безопасности Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США вместе с европейскими странами готовы принимать участие в гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американский президент Дональд Трамп подробно проинформировал лидеров ЕС о содержании переговоров на Аляске 15 августа.
Как отметил Мерц в интервью телеканалу ZDF, разговор российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа был значительно шире, чем показали на пресс-конференции.
«Американская сторона готова участвовать в обеспечении безопасности Украины, не оставляя эту задачу исключительно на Европу. Однако европейские страны также должны внести долгосрочный вклад в этот процесс», — сказал канцлер Германии.
Он также выразил мнение, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна состояться как можно скорее.
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что встреча президентов России и США на Аляске без участия лидеров ЕС продемонстрировала политическую изоляцию Германии.