Ранее СМИ сообщили о более напряжённой беседе Трампа с лидерами ЕС, чем до саммита на Аляске. Телефонные переговоры республиканца с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и главами европейских государств оказались более напряжёнными по сравнению с его предыдущими разговорами на этой неделе. Хозяин Белого дома также назвал признание Донбасса российским быстрым путём к миру на Украине. Это касается и тех районов, которые в данный момент удерживаются украинскими силами.