Сикорский: Европа будет убеждать Зеленского продолжать конфликт

Радослав Сикорский оценил дипломатические усилия президента США Дональда Трампа как отважные.

Источник: Аргументы и факты

Союзники Киева из Европы будут убеждать Владимира Зеленского в том, что они будут оказывать поддержку, если Украина решится на продолжение боевых действий. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN 24.

«Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до настоящего времени: поставлять вооружение, помогать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжить борьбу», — сказал Сикорский.

Он оценил дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа как отважные, отметив, что «в дипломатии всегда лучше разговаривать». Также министр добавил, что, по его ощущениям, Соединенные Штаты согласны с Европой по поводу того, что Киеву следует самому решать вопрос территориальных уступок в процессе мирного урегулирования конфликта.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что РФ превосходит Европу в развитии боевых дронов. Участие России в конфликте с Украиной позволило ей накопить значительный практический опыт, отметил глава МИД Польши.

