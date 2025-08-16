Сикорский: Европа будет убеждать Зеленского продолжать конфликт

Он оценил дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа как отважные, отметив, что «в дипломатии всегда лучше разговаривать». Также министр добавил, что, по его ощущениям, Соединенные Штаты согласны с Европой по поводу того, что Киеву следует самому решать вопрос территориальных уступок в процессе мирного урегулирования конфликта.