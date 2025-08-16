Сикорский: Европа будет убеждать Зеленского продолжать конфликт

Союзники Киева из Европы будут убеждать Владимира Зеленского в том, что они будут оказывать поддержку, если Украина решится на продолжение боевых действий. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN 24.
«Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до настоящего времени: поставлять вооружение, помогать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжить борьбу», — сказал Сикорский.
Он оценил дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа как отважные, отметив, что «в дипломатии всегда лучше разговаривать». Также министр добавил, что, по его ощущениям, Соединенные Штаты согласны с Европой по поводу того, что Киеву следует самому решать вопрос территориальных уступок в процессе мирного урегулирования конфликта.
Ранее Радослав Сикорский заявил, что РФ превосходит Европу в развитии боевых дронов. Участие России в конфликте с Украиной позволило ей накопить значительный практический опыт, отметил глава МИД Польши.