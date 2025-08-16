Глава МИД Польши гарантировал поддержку Зеленскому в случае продолжения конфликта

«Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», — заявил министр в эфире телеканала TVN24.
При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп предпринимает отважные усилия для того, чтобы завершить конфликт, согласившись, что «в дипломатии всегда лучше разговаривать».
США также солидарны с Европой по поводу того, что Киев должен сам решать вопрос территориальных уступок в процессе мирного урегулировании, подчеркнул Сикорский.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о начале решающей стадии борьбы за будущее Украины и Европы. Он также подчеркнул необходимость сохранения единства западных стран, дополнила «Газета.Ru».
Встреча лидеров США и России прошла 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Президент России Владимир Путин на совещании по итогам саммита 16 августа заявил, что Россия, как и США, хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Российский лидер подчеркнул, что устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования.